Вбив сусідського улюбленця та сховав у кущах: на Львівщині відкрили провадження через вбивство собаки

35-річний чоловік у Львівській області підозрюється у тому, що вбив палицею собаку свого односельця та сховав тіло в кущах. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

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9 лютого приблизно о 13:00 до поліції звернувся 41-річний житель одного з сіл Львівського району, повідомивши про вбивство його собаки невідомими особами.

Поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до злочину. Як повідомляється, ним виявився 35-річний односелець заявника. За даними слідства, увечері 8 лютого підозрюваний завдав палицею удару по голові собаки, що спричинило його загибель. Щоб приховати скоєне, чоловік виніс тіло тварини подалі від власного домоволодіння та сховав у кущах.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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