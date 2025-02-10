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Вбив сусідського улюбленця та сховав у кущах: на Львівщині відкрили провадження через вбивство собаки

Київ • УНН

 • 21249 перегляди

35-річний житель Львівського району вбив палицею собаку свого односельця та сховав тіло в кущах. Зловмиснику загрожує штраф до 3000 неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі до 3 років.

35-річний чоловік у Львівській області підозрюється у тому, що вбив палицею собаку свого односельця та сховав тіло в кущах. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

9 лютого приблизно о 13:00 до поліції звернувся 41-річний житель одного з сіл Львівського району, повідомивши про вбивство його собаки невідомими особами.

Поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до злочину. Як повідомляється, ним виявився 35-річний односелець заявника. За даними слідства, увечері 8 лютого підозрюваний завдав палицею удару по голові собаки, що спричинило його загибель. Щоб приховати скоєне, чоловік виніс тіло тварини подалі від власного домоволодіння та сховав у кущах.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

У Києві чоловік жорстоко знущався над собакою: тварину вже вилучили, відкрито провадження26.12.24, 19:50 • 27558 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна
lvivЛьвів

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