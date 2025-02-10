Убил соседского любимца и спрятал в кустах: во Львовской области открыли производство из-за убийства собаки

35-летний мужчина во Львовской области подозревается в том, что убил палкой собаку своего односельчанина и спрятал тело в кустах. Полиция открыла уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

9 февраля примерно в 13:00 в полицию обратился 41-летний житель одного из сел Львовского района, сообщив об убийстве его собаки неизвестными лицами.

Полицейские установили личность злоумышленника, причастного к преступлению. Как сообщается, им оказался 35-летний односельчанин заявителя. По данным следствия, вечером 8 февраля подозреваемый нанес палкой удар по голове собаки, что повлекло ее гибель. Чтобы скрыть содеянное, мужчина вынес тело животного подальше от собственного домовладения и спрятал в кустах.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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