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Убил соседского любимца и спрятал в кустах: во Львовской области открыли производство из-за убийства собаки

Убил соседского любимца и спрятал в кустах: во Львовской области открыли производство из-за убийства собаки

Киев  •  УНН

 • 6421 просмотра

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35-летний житель Львовского района убил палкой собаку своего односельчанина и спрятал тело в кустах. Злоумышленнику грозит штраф до 3000 необлагаемых минимумов или ограничение свободы до 3 лет.

35-летний мужчина во Львовской области подозревается в том, что убил палкой собаку своего односельчанина и спрятал тело в кустах. Полиция открыла уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

9 февраля примерно в 13:00 в полицию обратился 41-летний житель одного из сел Львовского района, сообщив об убийстве его собаки неизвестными лицами.

Полицейские установили личность злоумышленника, причастного к преступлению. Как сообщается, им оказался 35-летний односельчанин заявителя. По данным следствия, вечером 8 февраля подозреваемый нанес палкой удар по голове собаки, что повлекло ее гибель. Чтобы скрыть содеянное, мужчина вынес тело животного подальше от собственного домовладения и спрятал в кустах.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В Киеве мужчина жестоко издевался над собакой: животное уже изъяли, открыто производство26.12.24, 19:50 • 27218 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
lvovЛьвов

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