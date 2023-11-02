На Прикарпатті ще одна людина захворіла на гепатит А
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Івано-Франківській області на сьогодні 8 людей пеоебувають у лікарні з гепатитом А. Про це в ефірі телемарафону у четвер розповів головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук, передає УНН.
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«На даний час ми маємо в лікувальному закладі 8 осіб. Протягом цієї доби поступила ще одна пацієнтка, яка знаходиться в інфекційній лікарні. Стан її зараз середньої ступені важкості. Їй надається медична допомога згідно з протоколами», - сказав Руслан Савчук.
Деталі
За словами Савчука, більшість пацієнтів з гепатитом А перебувають у стані середнього ступеню тяжкості. Проте лікування дає свої результати. Люди перебувають «у процесі одужання».
Медпрацівники вже обстежили всіх, хто контактував з хворими, та виявили, що жодна контактна людина не заразилася.
Також Руслан Савчук наголошує, що протягом місяця на Прикарпатті було виявлено 12 випадків захворювання, вони ніяк між собою не поєднувані і не пов’язані жодним чином зі спалахом у Вінниці.
Нагадаємо
1 листопада в Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні перебували семеро людей з гепатитом A. Це - четверо дорослих і троє дітей.
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