В Івано-Франківську семеро людей перебуває в лікарні з гепатитом A - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають семеро людей з гепатитом A. Це — четверо дорослих і троє дітей. Про це повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна Суспільному, передає УНН.
Дьоміна повідомила, що Станом на 1 листопада 2023 року в Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають семеро людей з гепатитом A. Це — четверо дорослих і троє дітей.
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"Діти — віком шести-семи років. Є такі, що у 5-6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан — середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада", - сказала Дьоміна
Як розповіла заступниця генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус, від початку 2023 року в області 12 людей перехворіли на гепатит A. З них — одна дитина. За словами Джус, це — періодичні випадки. Їх зафіксували в Івано-Франківській, Богородчанській, Долинській та Надвірнянській громадах.
"Цифра 12 ні про що не свідчить. Але з точки зору епідеміології ми на підніжжі піку захворюваності вірусних гепатитів. Особливо — гепатиту A, тому що він має циклічність у п'ять-сім років. У нас останні спалахи цієї хвороби реєструвалися у 2017-2018 роках. Якщо порівнювати з 2022 роком, то є ріст захворюваності", —зазначила Джус.
З її слів, на Івано-Франківщині є умови до поширення цієї інфекції.
"Це тому, що загалом у нашій області інтенсивність епідеміологічного процесу в середньому є вищою, ніж по Україні", — пояснила Джус.
Доповнення
Уже зареєстровано 247 повідомлень про хворих на гепатит А у Вінницькій області. У 207 випадках захворювання лабораторно підтверджено. У лікарнях перебуває 120 пацієнтів, серед них - 20 дітей.
Спалах гепатиту А на Вінничині – це надзвичайна ситуація обласного рівня. Джерело інфікування поки не виявлено. причиною захворювання може бути як харчові продукти, так і вода.