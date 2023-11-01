В Ивано-Франковске семь человек находится в больнице с гепатитом A - СМИ

Демина сообщила, что по состоянию на 1 ноября 2023 года в Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице находятся семь человек с гепатитом A. Это — четверо взрослых и трое детей.

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"Дети — в возрасте шести-семи лет. Есть такие, что в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние — средней тяжести. Тяжелых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", - сказала Демина

Как рассказала заместитель генерального директора Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Джус, с начала 2023 года в области 12 человек переболели гепатитом A. Из них — один ребенок. По словам Джус, это — периодические случаи. Их зафиксировали в Ивано-Франковской, Богородчанской, Долинской и Надворнянской громадах.

"Цифра 12 ни о чем не свидетельствует. Но с точки зрения эпидемиологии мы на подножии пика заболеваемости вирусных гепатитов. Особенно — гепатита A, потому что он имеет цикличность в пять-семь лет. У нас последние вспышки этой болезни регистрировались в 2017-2018 годах. Если сравнивать с 2022 годом, то есть рост заболеваемости", —отметила Джус.

По ее словам, на Ивано-Франковщине есть условия для распространения этой инфекции.

"Это потому, что в целом в нашей области интенсивность эпидемиологического процесса в среднем выше, чем по Украине", — объяснила Джус.

Дополнение

Уже зарегистрировано 247 сообщений о больных гепатитом А в Винницкой области. В 207 случаях заболевание лабораторно подтверждено. В больницах находится 120 пациентов, среди них - 20 детей.

Вспышка гепатита А в Винницкой области – это чрезвычайная ситуация областного уровня. Источник инфицирования пока не выявлен. Причиной заболевания может быть как пищевые продукты, так и вода.