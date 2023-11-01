В Ивано-Франковске семь человек находится в больнице с гепатитом A - СМИ

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 49312 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 30458 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 54314 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 168526 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 63216 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 114983 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 165443 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154277 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155071 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160138 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
39%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 73946 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 77357 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 72346 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 100522 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 36871 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 49312 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 100762 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 168526 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 254132 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 306218 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 4764 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 37054 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 50880 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 49657 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 62484 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

В Ивано-Франковске семь человек находится в больнице с гепатитом A - СМИ

Киев • УНН

 • 297559 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице находятся семь человек с гепатитом A. Это — четверо взрослых и трое детей. Об этом сообщила заместитель генерального директора медучреждения Наталья Демина Суспыльному, передает УНН.

В Ивано-Франковске семь человек находится в больнице с гепатитом A - СМИ

Демина сообщила, что по состоянию на 1 ноября 2023 года в Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице находятся семь человек с гепатитом A. Это — четверо взрослых и трое детей.

Цитата

"Дети — в возрасте шести-семи лет. Есть такие, что в 5-6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние — средней тяжести. Тяжелых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября", - сказала Демина

Как рассказала заместитель генерального директора Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Джус, с начала 2023 года в области 12 человек переболели гепатитом A. Из них — один ребенок. По словам Джус, это — периодические случаи. Их зафиксировали в Ивано-Франковской, Богородчанской, Долинской и Надворнянской громадах.

"Цифра 12 ни о чем не свидетельствует. Но с точки зрения эпидемиологии мы на подножии пика заболеваемости вирусных гепатитов. Особенно — гепатита A, потому что он имеет цикличность в пять-семь лет. У нас последние вспышки этой болезни регистрировались в 2017-2018 годах. Если сравнивать с 2022 годом, то есть рост заболеваемости", —отметила Джус.

По ее словам, на Ивано-Франковщине есть условия для распространения этой инфекции.

"Это потому, что в целом в нашей области интенсивность эпидемиологического процесса в среднем выше, чем по Украине", — объяснила Джус.

Дополнение

Уже зарегистрировано 247 сообщений о больных гепатитом А в Винницкой области. В 207 случаях заболевание лабораторно подтверждено. В больницах находится 120 пациентов, среди них - 20 детей.

Вспышка гепатита А в Винницкой области – это чрезвычайная ситуация областного уровня. Источник инфицирования пока не выявлен. Причиной заболевания может быть как пищевые продукты, так и вода.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$64.68
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23