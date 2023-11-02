На Прикарпатье еще один человек заболел гепатитом А
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Ивано-Франковской области на сегодня 8 человек находятся в больнице с гепатитом А. Об этом в эфире телемарафона в четверг рассказал главный государственный санитарный врач Прикарпатья Руслан Савчук, передает УНН.
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«В настоящее время мы имеем в лечебном учреждении 8 человек. В течение этих суток поступила еще одна пациентка, которая находится в инфекционной больнице. Состояние ее сейчас средней степени тяжести. Ей оказывается медицинская помощь согласно протоколам», - сказал Руслан Савчук.
Детали
По словам Савчука, большинство пациентов с гепатитом А находятся в состоянии средней степени тяжести. Однако лечение дает свои результаты. Люди находятся «в процессе выздоровления».
Медработники уже обследовали всех, кто контактировал с больными, и обнаружили, что ни один контактный человек не заразился.
Также Руслан Савчук отмечает, что в течение месяца на Прикарпатье было выявлено 12 случаев заболевания, они никак между собой не связаны и не связаны никоим образом со вспышкой в Виннице.
Напомним
1 ноября в Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице находились семь человек с гепатитом A. Это - четверо взрослых и трое детей.
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