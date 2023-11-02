В Івано-Франківській області немає спалаху гепатиту А - обласний санлікар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Випадки госпіталізації пацієнтів з гепатитом А в Івано-Франківській області- поодинокі. Спалаху захворювання не спостерігається. Про це повідомив головний санлікар Івано-Франківщини Руслан Савчук, повідомляє УНН.
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«Повідомляю: всі ці випадки зареєстровані від 13.10 - до 01.11.2023р. та вважаються спорадичними (поодинокими). На даний час спалаху гепатиту А в нашій області не спостерігаємо», - написав Руслан Савчук.
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У своїх соціальних мережах Савчук прокоментував поширення інформації про те, що в Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають 7 пацієнтів з діагнозом гепатит А.
Він запевнив, що це не спалах захворювання.
«Ми щоденно моніторимо епідемічну ситуацію та у випадку зростання захворюваності інформуватимемо громадськість та органи влади для вжиття заходів», - додав він.
Нагадаємо
Станом на вчора зареєстровано 247 повідомлень про хворих на гепатит А у Вінницькій області. У 207 випадках захворювання лабораторно підтверджено.