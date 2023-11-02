В Ивано-Франковской области нет вспышки гепатита А - областной санврач
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Случаи госпитализации пациентов с гепатитом А в Ивано-Франковской области - единичные. Вспышки заболевания не наблюдается. Об этом сообщил главный санврач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, сообщает УНН.
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«Сообщаю: все эти случаи зарегистрированы от 13.10 - до 01.11.2023 г. и считаются спорадическими (единичными). В настоящее время вспышки гепатита А в нашей области не наблюдаем», - написал Руслан Савчук.
Детали
В своих социальных сетях Савчук прокомментировал распространение информации о том, что в Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице находятся 7 пациентов с диагнозом гепатит А.
Он заверил, что это не вспышка заболевания.
«Мы ежедневно мониторим эпидемическую ситуацию и в случае роста заболеваемости будем информировать общественность и органы власти для принятия мер», - добавил он.
Напомним
По состоянию на вчера зарегистрировано 247 сообщений о больных гепатитом А в Винницкой области. В 207 случаях заболевание лабораторно подтверждено.