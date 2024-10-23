На Полтавщині вводять аварійні відключення світла
Київ • УНН
"Полтаваобленерго" повідомило про введення графіку аварійних відключень електроенергії в області 23 жовтня. За розпорядженням НЕК "Укренерго", обсяг відключень становить 30 МВт.
У Полтавській області вводять аварійні відключення електроенергії, повідомили в "Полтаваобленерго" у середу, пише УНН.
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"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 23 жовтня в області застосовано ГАВ (графік аварійних відключень) в обсязі 30 МВт", - повідомили в "Полтаваобленерго" у Telegram після 8:30.
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