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У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
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На Полтавщині вводять аварійні відключення світла

Київ • УНН

 • 18915 перегляди

"Полтаваобленерго" повідомило про введення графіку аварійних відключень електроенергії в області 23 жовтня. За розпорядженням НЕК "Укренерго", обсяг відключень становить 30 МВт.

На Полтавщині вводять аварійні відключення світла

У Полтавській області вводять аварійні відключення електроенергії, повідомили в "Полтаваобленерго" у середу, пише УНН.

Деталі

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 23 жовтня в області застосовано ГАВ (графік аварійних відключень) в обсязі 30 МВт", - повідомили в "Полтаваобленерго" у Telegram після 8:30.

У Сумах знеструмлення через атаку рф дронами на енергетику у регіоні, споживання на сезонному рівні - Укренерго22.10.24, 10:49 • 18402 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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