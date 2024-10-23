В Полтавской области вводят аварийные отключения света

В Полтавской области вводят аварийные отключения электроэнергии, сообщили в "Полтаваоблэнерго" в среду, пишет УНН.

Детали

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 23 октября в области применен ГАВ (график аварийных отключений) в объеме 30 МВт", - сообщили в @Полтаваоблэнерго" в Telegram после 8:30.

В Сумах обесточивания из-за атаки рф дронами на энергетику в регионе, потребление на сезонном уровне - Укрэнерго