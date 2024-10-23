В Полтавской области вводят аварийные отключения света
Киев • УНН
«Полтаваоблэнерго» сообщило о введении графика аварийных отключений электроэнергии в области 23 октября. По распоряжению НЭК «Укрэнерго», объем отключений составляет 30 МВт.
В Полтавской области вводят аварийные отключения электроэнергии, сообщили в "Полтаваоблэнерго" в среду, пишет УНН.
Детали
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 23 октября в области применен ГАВ (график аварийных отключений) в объеме 30 МВт", - сообщили в @Полтаваоблэнерго" в Telegram после 8:30.
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