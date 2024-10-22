В Сумах обесточивания из-за атаки рф дронами на энергетику в регионе, потребление на сезонном уровне - Укрэнерго

В Сумах есть обесточивания из-за атаки рф дронами, в результате которой были повреждения объектов энергетической инфраструктуры в области. Всего на утро по регионам обесточены 550 населенных пунктов. Потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям, но мощную технику советуют использовать до 16 часов. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Последствия обстрелов и обесточивания

"В результате атаки российских БПЛА сегодня утром были повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Сумской области. В результате - обесточены потребители города Сумы. Ремонтно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью", - сообщили в Укрэнерго.

По данным Минэнерго, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях:

В Сумской области в результате атаки дронов обесточивались подстанции и потребители. Питание восстановлено. Из-за авиаудара по территории подстанции повреждено здание, персонал не пострадал.

На Днепропетровщине в результате артиллерийских обстрелов выключались воздушные линии. При осмотре выявлены повреждения воздушных линий. Также из-за обстрела обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание восстановлено.

По техническим причинам, по информации Укрэнерго, - есть обесточенные потребители в Киевской, Сумской и Одесской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 550 населенных пунктов, указали в Укрэнерго.

Потребление

Как отмечается, потребление соответствует сезонным показателям. Сегодня, 22 октября, по состоянию на 9:30, оно было на 1,3% ниже, чем в предыдущий день - в понедельник, 21 октября.

"В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00", - говорится в сообщении.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7 333 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 177 МВт.

Ситуация на ЗАЭС

"Вчера, 21 октября, в результате артиллерийского обстрела со стороны оккупантов - была повреждена одна из высоковольтных линий, питающих Запорожскую АЭС. Вследствие этого снизилась надежность питания атомной электростанции. Сейчас линия выведена в аварийный ремонт. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать повреждения", - указали в НЭК.

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.24 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.