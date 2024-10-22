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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4174 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Сумах знеструмлення через атаку рф дронами на енергетику у регіоні, споживання на сезонному рівні - Укренерго

Київ • УНН

 • 18402 перегляди

Внаслідок атаки російських БПЛА пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в Сумській області. По Україні знеструмлено 550 населених пунктів, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам.

У Сумах знеструмлення через атаку рф дронами на енергетику у регіоні, споживання на сезонному рівні - Укренерго

У Сумах є знеструмлення через атаку рф дронами, внаслідок якої були пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури в області. Загалом на ранок по регіонах знеструмлено 550 населених пунктів. Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам, але потужну техніку радять використовувати до 16 години. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Наслідки обстрілів та знеструмлення

"Внаслідок атаки російських БПЛА сьогодні вранці були пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури в Сумській області. В результаті – знеструмлені споживачі міста Суми. Ремонтно-відновлювальні роботи почнуться одразу, як дозволить безпекова ситуація", - повідомили в Укренерго.

За даними Міненерго, за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях:

  • У Сумській області внаслідок атаки дронів знеструмлювались підстанції та споживачі. Живлення відновлено. Через авіаудар по території підстанції пошкоджено будівлю, персонал не постраждав. 
  • На Дніпропетровщині внаслідок артилерійських обстрілів вимикались повітряні лінії. Під час огляду виявлено пошкодження повітряних ліній. Також через обстріл знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено.

З технічних причин, за інформацією Укренерго, – є знеструмлені споживачі на Київщині, Сумщині та Одещині.

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 550 населених пунктів, вказали в Укренерго.

Споживання

Як зазначається, споживання відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 22 жовтня, станом на 9:30, воно було на 1,3% нижчим, ніж попереднього дня – у понеділок, 21 жовтня.

"У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", - ідеться у повідомленні.

Імпорт

Відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7 333 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 177 МВт.

Ситуація на ЗАЕС

"Вчора, 21 жовтня, внаслідок артилерійського обстрілу з боку окупантів – була пошкоджена одна з високовольтних ліній, що живлять Запорізьку АЕС. Внаслідок цього знизилась надійність живлення атомної електростанції. Наразі лінія виведена в аварійний ремонт. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати пошкодження", - вказали у НЕК.

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.24 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Укренерго
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