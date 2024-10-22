У Сумах знеструмлення через атаку рф дронами на енергетику у регіоні, споживання на сезонному рівні - Укренерго

У Сумах є знеструмлення через атаку рф дронами, внаслідок якої були пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури в області. Загалом на ранок по регіонах знеструмлено 550 населених пунктів. Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам, але потужну техніку радять використовувати до 16 години. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Наслідки обстрілів та знеструмлення

"Внаслідок атаки російських БПЛА сьогодні вранці були пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури в Сумській області. В результаті – знеструмлені споживачі міста Суми. Ремонтно-відновлювальні роботи почнуться одразу, як дозволить безпекова ситуація", - повідомили в Укренерго.

За даними Міненерго, за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях:

У Сумській області внаслідок атаки дронів знеструмлювались підстанції та споживачі. Живлення відновлено. Через авіаудар по території підстанції пошкоджено будівлю, персонал не постраждав.

На Дніпропетровщині внаслідок артилерійських обстрілів вимикались повітряні лінії. Під час огляду виявлено пошкодження повітряних ліній. Також через обстріл знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено.

З технічних причин, за інформацією Укренерго, – є знеструмлені споживачі на Київщині, Сумщині та Одещині.

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 550 населених пунктів, вказали в Укренерго.

Споживання

Як зазначається, споживання відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 22 жовтня, станом на 9:30, воно було на 1,3% нижчим, ніж попереднього дня – у понеділок, 21 жовтня.

"У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", - ідеться у повідомленні.

Імпорт

Відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7 333 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 177 МВт.

Ситуація на ЗАЕС

"Вчора, 21 жовтня, внаслідок артилерійського обстрілу з боку окупантів – була пошкоджена одна з високовольтних ліній, що живлять Запорізьку АЕС. Внаслідок цього знизилась надійність живлення атомної електростанції. Наразі лінія виведена в аварійний ремонт. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати пошкодження", - вказали у НЕК.

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.24 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.