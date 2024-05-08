На Полтавщині – влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури
Київ • УНН
У Полтавському районі ворожий безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, що спричинило пожежу, але обійшлося без жертв.
На Полтавщині є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури, виникла пожежа. Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін, передає УНН. За його даними, попередньо без постраждалих.
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Гучно було на Полтавщині. Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих
На Полтавщині лунають вибухи08.05.24, 03:00 • 48452 перегляди