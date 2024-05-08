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На Полтавщині – влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури

На Полтавщині – влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 115299 перегляди

У Полтавському районі ворожий безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, що спричинило пожежу, але обійшлося без жертв.

На Полтавщині є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури, виникла пожежа. Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін, передає УНН. За його даними, попередньо без постраждалих.

Деталі

Гучно було на Полтавщині. Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих

йдеться у повідомленні.

На Полтавщині лунають вибухи08.05.24, 03:00 • 48452 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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