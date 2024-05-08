На Полтавщине - попадание в объект энергетической инфраструктуры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  118601 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  107928 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119507 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120085 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120575 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228861 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211984 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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6 мая 2024, 10:55  •  183661 просмотра
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30 апреля 2024, 14:32  •  450792 просмотра

На Полтавщине - попадание в объект энергетической инфраструктуры

В Полтавском районе вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры, что вызвало пожар, но обошлось без жертв.

Война •   •  26335 просмотра
На Полтавщине - попадание в объект энергетической инфраструктуры

В Киевской области загорелся объект гражданской инфраструктуры

В Броварском районе Киевской области загорелся объект гражданской инфраструктуры, на месте происшествия работают спасатели, сообщил городской голова Броваров.

Война •   •  28249 просмотра
В Киевской области загорелся объект гражданской инфраструктуры

Международный день Красного креста и Красного полумесяца, День осла, День рождения "Кока-колы". Что еще можно отметить 8 мая

Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня Красного креста и Красного полумесяца Событие было основано в 1948 году в честь швейцарского общественного деятеля, гуманиста и волонтера Анри Дюнана, который начал создавать первые группы добровольцев, которые выносили раненых с поля боя и оказывали им медицинскую помощь.

УНН Lite •   •  34031 просмотра
Международный день Красного креста и Красного полумесяца, День осла, День рождения "Кока-колы". Что еще можно отметить 8 мая

TikTok подает в суд из-за закона США о продаже мессенджера

TikTok и ByteDance подали в суд на правительство США, чтобы заблокировать закон, который потенциально может запретить TikTok в стране, утверждая, что он нарушает Первую поправку к Конституции и несправедливо выделяет платформу.

политика •   •  25781 просмотра
TikTok подает в суд из-за закона США о продаже мессенджера

На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО

Сообщалось о взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях Украины, в ответ были активированы системы противовоздушной обороны.

Общество •   •  58287 просмотра
На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве работает ППО

После того, как в Киеве прогремел громкий взрыв, были активированы системы противовоздушной обороны, что вызвало воздушную тревогу и призывы к жителям укрыться в укрытиях до полной ликвидации последствий взрыва.

Война •   •  65710 просмотра
В Киеве работает ППО

В Запорожье раздаются взрывы

Серия взрывов произошла в Запорожье, Украина, на фоне широкомасштабной воздушной тревоги и предупреждений о российских ракетных и беспилотных атаках по всей стране.

Общество •   •  74243 просмотра
В Запорожье раздаются взрывы

На Киевщине работают силы ПВО

Силы противовоздушной обороны работают в Киевской области из-за масштабной воздушной тревоги, объявленной по всей Украине, со звучанием сирен и предупреждениями о запусках российских ракет и сбитых беспилотниках.

Война •   •  70026 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО

Военные учения Польши, США и стран Балтии Astral Knight-24 стартовали

Начались многонациональные военно-воздушные учения Astral Knight-24 с участием Польши, США и стран Балтии, направленные на расширение интеграции систем противовоздушной и противоракетной обороны и развитие архитектуры командования и управления в воздушном пространстве.

Война •   •  34714 просмотра
Военные учения Польши, США и стран Балтии Astral Knight-24 стартовали

Суд над Трампом отложили на неопределенный срок

Судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными документами был отложен на неопределенный срок федеральным судьей Эйлин Кэннон.

политика •   •  31667 просмотра
Суд над Трампом отложили на неопределенный срок