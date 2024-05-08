На Полтавщине - попадание в объект энергетической инфраструктуры

Международный день Красного креста и Красного полумесяца, День осла, День рождения "Кока-колы". Что еще можно отметить 8 мая

Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня Красного креста и Красного полумесяца Событие было основано в 1948 году в честь швейцарского общественного деятеля, гуманиста и волонтера Анри Дюнана, который начал создавать первые группы добровольцев, которые выносили раненых с поля боя и оказывали им медицинскую помощь.