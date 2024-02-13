На Полтавщині відновлено газопостачання в усіх домівках після витоку на газопроводі - ОВА
Київ • УНН
Газопостачання було відновлено до близько 1 500 споживачів у двох населених пунктах Полтавської області України після ліквідації витоку газу на газопроводі, що стався 12 лютого.
У Полтавській області відновили газопостачання до всіх домівок після витоку газу на газопроводі 12 лютого, повідомив у вівторок голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
Газопостачання відновили до всіх домівок близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах
Нагадаємо
12 лютого на газопроводі в Новосанжарській громаді виявили витік. Щоб ліквідувати аварію, тимчасово призупинили газопостачання до близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах.
13 лютого у Полтавській області ліквідували витік газу на газопроводі, що стався 12 лютого.