На Полтавщині ліквідували витік на газопроводі, починають повертати газопостачання - ОВА
Київ • УНН
Витік газу на газопроводі в Полтавській області ліквідовано, газопостачання до місцевих будинків відновлюється.
У Полтавській області ліквідували витік газу на газопроводі, що стався 12 лютого, у домівки місцевих жителів починають повертати газопостачання, повідомив у вівторок голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
Бригади ліквідували витік газу на газопроводі в Новосанжарській громаді. Починають подачу блакитного палива споживачам. Ситуація на пильному контролі ОВА. Людям обовʼязково відновлять газопостачання
Нагадаємо
12 лютого на газопроводі в Новосанжарській громаді виявили витік. Щоб ліквідувати аварію, тимчасово призупинили газопостачання до близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах.