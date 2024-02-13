На Полтавщині ліквідували витік на газопроводі, починають повертати газопостачання - ОВА

У Полтавській області ліквідували витік газу на газопроводі, що стався 12 лютого, у домівки місцевих жителів починають повертати газопостачання, повідомив у вівторок голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.

Бригади ліквідували витік газу на газопроводі в Новосанжарській громаді. Починають подачу блакитного палива споживачам. Ситуація на пильному контролі ОВА. Людям обовʼязково відновлять газопостачання - написав Пронін у Telegram.

Нагадаємо

12 лютого на газопроводі в Новосанжарській громаді виявили витік. Щоб ліквідувати аварію, тимчасово призупинили газопостачання до близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах.