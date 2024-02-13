В Полтавской области ликвидировали утечку на газопроводе, начинают возвращать газоснабжение - ОВА

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
  •  123934 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
  •  145444 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  151597 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  259281 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  313555 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  259436 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  294557 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  320689 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  252924 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208710 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Полтавской области ликвидировали утечку на газопроводе, начинают возвращать газоснабжение - ОВА

В Полтавской области ликвидировали утечку на газопроводе, начинают возвращать газоснабжение - ОВА

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 08:37  •  9894 просмотра

Read in English

Утечка газа на газопроводе в Полтавской области ликвидирована, газоснабжение местных домов восстанавливается.

В Полтавской области ликвидировали утечку газа на газопроводе, произошедшую 12 февраля, в дома местных жителей начинают возвращать газоснабжение, сообщил во вторник глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Бригады ликвидировали утечку газа на газопроводе в Новосанжарской громаде. Начинают подачу голубого топлива потребителям. Ситуация на пристальном контроле ОВА. Людям обязательно восстановят газоснабжение

- написал Пронин в Telegram.

Напомним

12 февраля на газопроводе в Новосанжарской громаде обнаружили утечку. Чтобы ликвидировать аварию, временно приостановили газоснабжение около 1500 потребителей в Лелюховке и Новых Санжарах.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
telegramТелеграмма
poltavaПолтава
На Полтавщині ліквідували витік на газопроводі, починають повертати газопостачання - ОВА
Gas pipeline leak repaired in Poltava region, gas supply is restoring
Новости по теме

В Полтавской области ликвидировали утечку на газопроводе, начинают возвращать газоснабжение - ОВА

Утечка газа на газопроводе в Полтавской области ликвидирована, газоснабжение местных домов восстанавливается.

Общество •   •  9894 просмотра
В Полтавской области ликвидировали утечку на газопроводе, начинают возвращать газоснабжение - ОВА

россияне будут проводить обходы домов в оккупированной Луганской области для агитации накануне незаконных выборов - глава ОГА

С 17 февраля россияне во временно оккупированной Луганской области Украины будут осуществлять поквартирные обходы, чтобы заставить жителей голосовать на незаконных выборах.

Война •   •  10730 просмотра
россияне будут проводить обходы домов в оккупированной Луганской области для агитации накануне незаконных выборов - глава ОГА

Из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области погибла женщина - ОВА

В результате российского обстрела села Львов в Херсонской области погибла 83-летняя женщина в собственном дворе.

Война •   •  11608 просмотра
Из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области погибла женщина - ОВА

По украинскому коридору в Черном море прошло уже 736 судов - посол США

736 судов с почти 23 миллионами тонн груза безопасно прошли через украинский гуманитарный коридор в Черном море по состоянию на вторник, сообщила посол США в Украине.

Война •   •  12085 просмотра
По украинскому коридору в Черном море прошло уже 736 судов - посол США

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах: сообщается о погибших

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах вдоль своей границы, в результате которых, по сообщениям, погибли двое армянских солдат и один азербайджанский солдат получил ранения.

Новости Мира •   •  9211 просмотра
Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах: сообщается о погибших

Больницу в Днепре эвакуируют, школы закрывают после ночной атаки рф - мэр

Мэр Днепра сообщил, что эвакуируют больницу, сливают систему отопления и закрывают школы после ночной атаки.

Общество •   •  31135 просмотра
Больницу в Днепре эвакуируют, школы закрывают после ночной атаки рф - мэр

Оккупанты пытались продвинуться на юг от Невского, но не смогли прорвать оборону - Лысогор

hоссияне пытались продвинуться на юг от Невского, но не смогли прорвать оборону украинских защитников.

Война •   •  29558 просмотра
Оккупанты пытались продвинуться на юг от Невского, но не смогли прорвать оборону - Лысогор

Энергосистема Украины работает стабильно и без дефицита, несмотря на атаки рф на объекты энергетики - Минэнерго

Несмотря на атаки врага на энергетические объекты, Министерство энергетики Украины сообщило, что энергосистема страны работает стабильно, без дефицита.

Война •   •  28626 просмотра
Энергосистема Украины работает стабильно и без дефицита, несмотря на атаки рф на объекты энергетики - Минэнерго

Уже 1852 мирных жителей погибли в Донецкой области из-за российских обстрелов

По состоянию на 13 февраля в результате российских атак в регионе погибло 1852 гражданских лица, еще 4554 получили ранения. Только 12 февраля были убиты 3 гражданских в Селидово.

Война •   •  24888 просмотра
Уже 1852 мирных жителей погибли в Донецкой области из-за российских обстрелов

На Николаевщине оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады

российская армия обстреляла Куцурубскую и Очаковскую общины в Николаевской области Украины в ночь на 12 февраля. В результате обстрела не было повреждено ни одного здания, никто не пострадал.

Война •   •  22193 просмотра
На Николаевщине оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады