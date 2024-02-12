На Полтавщині стався витік на газопроводі: близько півтори тисячі людей тимчасово залишились без газопостачання
Київ • УНН
Постачання газу до двох сіл у Полтавській області було тимчасово припинено через витік, виявлений на газопроводі. На місці події працюють фахівці й необхідна техніка, щоб оперативно усунути витік і забезпечити безпечний розподіл блакитного
У Полтавській області тимчасово призупинили газопостачання до сіл Лелюхівка та Нові Санжари. Про це заявив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
На газопроводі в Новосанжарській громаді працівники "Полтавагазу" виявили витік. Щоб ліквідувати аварію, тимчасово призупинили газопостачання до близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах
За його словами, на місці працюють фахівці й необхідна техніка, щоб оперативно усунути витік і забезпечити безпечний розподіл блакитного палива до осель людей.
Пронін також запевнив, що газопостачання відновлять відразу, тільки-но бригади завершать необхідні роботи.
Доповнення
В АТ "Полтавагаз" уточнили, що витік газу зафіксували на газопроводі середнього тиску.
Наразі залучено близько 20 фахівців та вся необхідна техніка для оперативного усунення витоку. Газопостачання буде відновлено одразу після завершення необхідних робіт
Нагадаємо
У "Нафтогазі" заявили, що Україна пройшла половину опалювального сезону пройдено, і запасів газу в сховищах достатньо для успішного його завершення.