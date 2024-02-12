На Полтавщине произошла утечка на газопроводе: около полутора тысяч человек временно остались без газоснабжения

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
  •  50599 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
  •  98883 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
  •  117825 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  228307 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  283203 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  243561 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  286269 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  315415 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  248597 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208265 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
На Полтавщине произошла утечка на газопроводе: около полутора тысяч человек временно остались без газоснабжения

На Полтавщине произошла утечка на газопроводе: около полутора тысяч человек временно остались без газоснабжения

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 13:51  •  14440 просмотра

Read in English

Поставки газа в два села в Полтавской области были временно прекращены из-за утечки, обнаруженной на газопроводе. На месте происшествия работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку и обеспечить безопасное распределение голубого

В Полтавской области временно приостановили газоснабжение в села Лелюховка и Новые Санжары. Об этом заявил глава Полтавской ОГА Филипп Пронин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

На газопроводе в Новосанжарской громаде работники "Полтавагаза" обнаружили утечку. Чтобы ликвидировать аварию, временно приостановили газоснабжение около 1500 потребителей в Лелюховке и Новых Санжарах

- резюмировал глава ОВА.

По его словам, на месте работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку и обеспечить безопасное распределение голубого топлива в дома людей.

Пронин также заверил, что газоснабжение восстановят сразу, как только бригады завершат необходимые работы.

Дополнение

В АО "Полтавагаз" уточнили, что  утечку газа зафиксировали на газопроводе среднего давления.

Сейчас привлечено около 20 специалистов и вся необходимая техника для оперативного устранения утечки. Газоснабжение будет восстановлено сразу после завершения необходимых работ

- резюмировали в компании.

Напомним

В "Нафтогазе" заявили, что Украина прошла половину отопительного сезона пройдена, и запасов газа в хранилищах достаточно для успешного его завершения

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ЭкономикаКриминал и ЧП
naftogazНафтогаз
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
poltavaПолтава
На Полтавщині стався витік на газопроводі: близько півтори тисячі людей тимчасово залишились без газопостачання
There was a leak on a gas pipeline in Poltava Oblast: about one and a half thousand people were temporarily left without gas supply
Новости по теме

На Полтавщине произошла утечка на газопроводе: около полутора тысяч человек временно остались без газоснабжения

Поставки газа в два села в Полтавской области были временно прекращены из-за утечки, обнаруженной на газопроводе. На месте происшествия работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку и обеспечить безопасное распределение голубого

Экономика •   •  14440 просмотра
На Полтавщине произошла утечка на газопроводе: около полутора тысяч человек временно остались без газоснабжения

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков и Конкорд Банка, выполнив незаконные рекомендации директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы отозвать исковые требования банка к НБУ.

Экономика •   •  50599 просмотра
Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

"Ничего общего с мирными протестами": Минагрополитики осуждает уничтожение украинского зерна польскими фермерами

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе.

Политика •   •  16678 просмотра
"Ничего общего с мирными протестами": Минагрополитики осуждает уничтожение украинского зерна польскими фермерами

В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 21 тыс. человек: шестеро умерли

Более 21 000 человек в Киеве заболели гриппом, ОРВИ или COVID-19 на прошлой неделе, 6 из них умерли.

Киев •   •  14427 просмотра
В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 21 тыс. человек: шестеро умерли

В Сенате США сегодня очередное голосование по помощи Украине и Израилю, но в Палате представителей может быть сопротивление - СМИ

В Сенате США сегодня ожидается очередное процедурное голосование по помощи Украине и Израилю, но в Палате представителей может быть сопротивление.

Война •   •  24926 просмотра
В Сенате США сегодня очередное голосование по помощи Украине и Израилю, но в Палате представителей может быть сопротивление - СМИ

Катастрофа Ил-76: в разведке заявили, что запросы на возвращение тел военнослужащих подаются

Украина подает запросы к россии с просьбой вернуть тела военнослужащих, которые, как сообщалось, якобы погибли при падении самолета Ил-76.

Война •   •  21024 просмотра
Катастрофа Ил-76: в разведке заявили, что запросы на возвращение тел военнослужащих подаются

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Черкасской области

Украинские ПС предупредили о ракете на Черкасскую область.

Война •   •  20268 просмотра
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Черкасской области

Болгария и Украина договорились об усиленном контроле за экспортом зерновых

Болгария передаст Украине все данные о компаниях, которые нарушили режим лицензирования, введенного украинской стороной на экспорт семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы.

Экономика •   •  20897 просмотра
Болгария и Украина договорились об усиленном контроле за экспортом зерновых

ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кировоградской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в сторону Кировоградской области, говорится в сообщении в Telegram.

Война •   •  16320 просмотра
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кировоградской области

Впервые с 2022 года в украинский порт зашел груз с трубами для добычи газа - American Journal of Transportation

Впервые с 2022 года в украинский порт зашел груз с трубами для добычи газа - American Journal of Transportation.

Война •   •  16599 просмотра
Впервые с 2022 года в украинский порт зашел груз с трубами для добычи газа - American Journal of Transportation