На Полтавщине произошла утечка на газопроводе: около полутора тысяч человек временно остались без газоснабжения
Киев • УНН
Поставки газа в два села в Полтавской области были временно прекращены из-за утечки, обнаруженной на газопроводе. На месте происшествия работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку и обеспечить безопасное распределение голубого
В Полтавской области временно приостановили газоснабжение в села Лелюховка и Новые Санжары. Об этом заявил глава Полтавской ОГА Филипп Пронин в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
На газопроводе в Новосанжарской громаде работники "Полтавагаза" обнаружили утечку. Чтобы ликвидировать аварию, временно приостановили газоснабжение около 1500 потребителей в Лелюховке и Новых Санжарах
По его словам, на месте работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку и обеспечить безопасное распределение голубого топлива в дома людей.
Пронин также заверил, что газоснабжение восстановят сразу, как только бригады завершат необходимые работы.
Дополнение
В АО "Полтавагаз" уточнили, что утечку газа зафиксировали на газопроводе среднего давления.
Сейчас привлечено около 20 специалистов и вся необходимая техника для оперативного устранения утечки. Газоснабжение будет восстановлено сразу после завершения необходимых работ
Напомним
В "Нафтогазе" заявили, что Украина прошла половину отопительного сезона пройдена, и запасов газа в хранилищах достаточно для успешного его завершения
На Полтавщине произошла утечка на газопроводе: около полутора тысяч человек временно остались без газоснабжения
Поставки газа в два села в Полтавской области были временно прекращены из-за утечки, обнаруженной на газопроводе. На месте происшествия работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку и обеспечить безопасное распределение голубого
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