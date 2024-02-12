На Полтавщине произошла утечка на газопроводе: около полутора тысяч человек временно остались без газоснабжения

В Полтавской области временно приостановили газоснабжение в села Лелюховка и Новые Санжары. Об этом заявил глава Полтавской ОГА Филипп Пронин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

На газопроводе в Новосанжарской громаде работники "Полтавагаза" обнаружили утечку. Чтобы ликвидировать аварию, временно приостановили газоснабжение около 1500 потребителей в Лелюховке и Новых Санжарах - резюмировал глава ОВА.

По его словам, на месте работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку и обеспечить безопасное распределение голубого топлива в дома людей.

Пронин также заверил, что газоснабжение восстановят сразу, как только бригады завершат необходимые работы.

Дополнение

В АО "Полтавагаз" уточнили, что утечку газа зафиксировали на газопроводе среднего давления.

Сейчас привлечено около 20 специалистов и вся необходимая техника для оперативного устранения утечки. Газоснабжение будет восстановлено сразу после завершения необходимых работ - резюмировали в компании.

Напомним

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