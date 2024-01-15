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Газу в сховищах достатньо для завершення опалювального сезону - Нафтогаз

Газу в сховищах достатньо для завершення опалювального сезону - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 112515 перегляди

Половину опалювального сезону пройдено, газу достатньо для завершення сезону

Половину опалювального сезону пройдено, і запасів газу в сховищах достатньо для успішного його завершення, повідомили у Групі Нафтогаз, пише УНН.

Деталі

"Половину опалювального сезону пройдено. (...) Запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону", - повідомили в Нафтогазі.

У компанії вказали, що це вже друга зима в умовах повномасштабного вторгнення і перша за всю історію незалежності, яку ми проходимо за рахунок газу власного видобутку. 

Як повідомляється, 12,3 млн споживачів uазопостачальної компанії "Нафтогаз України" продовжують отримувати газ. Укладено 1 242 договори з 449-ма підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) та 793 ОСББ.

"7 ТЕЦ в управлінні Групи Нафтогаз далі забезпечують теплом тисячі українців у Кам’янському, Кривому Розі, Новояворівську, Новому Роздолі, Миколаєві, Одесі та Херсоні", - зазначили у компанії.

У "Нафтогазі" заявили про завершення інтеграції обл- і міськгазів19.12.23, 18:59 • 27583 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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