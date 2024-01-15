Газа в хранилищах достаточно для завершения отопительного сезона - Нафтогаз

Половина отопительного сезона пройдена, и запасов газа в хранилищах достаточно для успешного его завершения, сообщили в Группе Нафтогаз, пишет УНН.

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"Половина отопительного сезона пройдена (...) Запасов газа в украинских хранилищах достаточно для успешного завершения отопительного сезона", - сообщили в Нафтогазе.

В компании указали, что это уже вторая зима в условиях полномасштабного вторжения и первая за всю историю независимости, которую мы проходим за счет газа собственной добычи.

Как сообщается, 12,3 млн потребителей газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" продолжают получать газ. Заключено 1 242 договора с 449-ю предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и 793 ОСМД.

"7 ТЭЦ в управлении Группы Нафтогаз дальше обеспечивают теплом тысячи украинцев в Каменском, Кривом Роге, Новояворовске, Новом Роздоле, Николаеве, Одессе и Херсоне", - отметили в компании.

В "Нафтогазе" заявили о завершении интеграции обл- и горгазов