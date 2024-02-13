В Полтавской области восстановлено газоснабжение во все дома после утечки на газопроводе - ОВА

В Полтавской области восстановили газоснабжение во все дома после утечки газа на газопроводе 12 февраля, сообщил во вторник глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Газоснабжение восстановили во все дома около 1500 потребителей в Лелюховке и Новых Санжарах - написал Пронин в Telegram.

Напомним,

12 февраля на газопроводе в Новосанжарской громаде обнаружили утечку. Чтобы ликвидировать аварию, временно приостановили газоснабжение около 1500 потребителей в Лелюховке и Новых Санжарах.

13 февраля в Полтавской области ликвидировали утечку газа на газопроводе, которая произошла 12 февраля.