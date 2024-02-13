В Полтавской области восстановлено газоснабжение во все дома после утечки на газопроводе - ОВА

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  674 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  139381 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  172194 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  171243 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  277290 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  331190 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  272676 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  301864 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  325235 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256698 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Полтавской области восстановлено газоснабжение во все дома после утечки на газопроводе - ОВА

В Полтавской области восстановлено газоснабжение во все дома после утечки на газопроводе - ОВА

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 14:50  •  7167 просмотра

Read in English

Газоснабжение было восстановлено к около 1 500 потребителей в двух населенных пунктах Полтавской области Украины после ликвидации утечки газа на газопроводе, произошедшей 12 февраля.

В Полтавской области восстановили газоснабжение во все дома после утечки газа на газопроводе 12 февраля, сообщил во вторник глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.  

Газоснабжение восстановили во все дома около 1500 потребителей в Лелюховке и Новых Санжарах

- написал Пронин в Telegram.

Напомним,

12 февраля на газопроводе в Новосанжарской громаде обнаружили утечку. Чтобы ликвидировать аварию, временно приостановили газоснабжение около 1500 потребителей в Лелюховке и Новых Санжарах.

13 февраля в Полтавской области ликвидировали утечку газа на газопроводе, которая произошла 12 февраля.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
telegramТелеграмма
poltavaПолтава
На Полтавщині відновлено газопостачання в усіх домівках після витоку на газопроводі - ОВА
Gas supply restored to all homes in Poltava region after gas pipeline leak - OVA
Новости по теме

В Полтавской области восстановлено газоснабжение во все дома после утечки на газопроводе - ОВА

Газоснабжение было восстановлено к около 1 500 потребителей в двух населенных пунктах Полтавской области Украины после ликвидации утечки газа на газопроводе, произошедшей 12 февраля.

Общество •   •  7167 просмотра
В Полтавской области восстановлено газоснабжение во все дома после утечки на газопроводе - ОВА

Посол США не ожидает приглашения НАТО для Украины на июльском саммите

Посол НАТО Джулианна Смит не ожидает, что военный альянс предоставит Украине приглашение к членству на саммите в Вашингтоне.

Война •   •  11113 просмотра
Посол США не ожидает приглашения НАТО для Украины на июльском саммите

На аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму вспыхнул пожар: что известно

Возле стоянки военной техники на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму произошел пожар.

Война •   •  12949 просмотра
На аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму вспыхнул пожар: что известно

"Укрзализныця" анонсировала новый рейс между Харьковом и Ивано-Франковской областью

Со следующей недели "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту с указанием времени отправления и прибытия.

Общество •   •  11846 просмотра
"Укрзализныця" анонсировала новый рейс между Харьковом и Ивано-Франковской областью

В Одесской области ПВО сбила российскую ракету Х-59: обломки повредили несколько домов

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету, нацеленную на Одессу, но ее осколки повредили недостроенные здания и стекла в прибрежной зоне.

Война •   •  16357 просмотра
В Одесской области ПВО сбила российскую ракету Х-59: обломки повредили несколько домов

Большинство украинцев не будут праздновать День святого Валентина из-за войны - опрос

76% украинцев не будут праздновать День святого Валентина. При этом большая часть людей никогда и не праздновали его, а четверть считает неуместным праздновать в военное время. К такому выводу пришли в ходе опроса, проведенного Rakuten Viber.

Общество •   •  14244 просмотра
Большинство украинцев не будут праздновать День святого Валентина из-за войны - опрос

ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру до 12 апреля

Суд продлил арест судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил офицера Национальной гвардии на блокпосту, до 12 апреля.

Киев •   •  14860 просмотра
ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру до 12 апреля

российские хакеры пытались войти в е-системы литовской армии

российские хакеры пытались получить доступ к литовским военным системам, но были обнаружены и остановлены.

Новости Мира •   •  13268 просмотра
российские хакеры пытались войти в е-системы литовской армии

Пытаются отвлечь внимание от своих потерь: Тарнавский опровергал российские фейки об ударе по полигону ВСУ в Донецкой области

Генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский опроверг российские заявления о нанесении удара по украинскому полигону и заявил, россияне пытаются фейками отвлечь внимание от своих масштабных потерь на Таврическом направлении.

Война •   •  14193 просмотра
Пытаются отвлечь внимание от своих потерь: Тарнавский опровергал российские фейки об ударе по полигону ВСУ в Донецкой области

Будут судить организаторов выезда мужчин за границу через систему "Шлях"

Семерым организаторам незаконной переправки мужчин за границу с использованием системы пропусков "Шлях" предъявлено обвинение, а их дело передано в суд.

Криминал и ЧП •   •  11785 просмотра
Будут судить организаторов выезда мужчин за границу через систему "Шлях"