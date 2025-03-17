На Полтавщині через атаку рф аварійні відключення світла

Полтавську область уночі атакували російські війська, але відпрацювала ППО, через атаку рф відбулися аварійні відключення електроенергії, без світла залишилися понад 1000 споживачів, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram у понеділок, пише УНН.

Вночі ворог намагався атакувати Полтавщину. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, обійшлося без постраждалих. Унаслідок падіння уламків БпЛА були застосовані аварійні відключення електромережі в Кременчуцькому районі. Без світла залишились 1035 побутових та 41 юридичний споживач - написав Когут.

Енергетики, з його слів, уже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі.

Ворог вночі атакував Полтавщину: в ОВА показали наслідки удару