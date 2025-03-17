В Полтавской области из-за атаки рф аварийные отключения света

Полтавскую область ночью атаковали российские войска, но отработала ПВО, из-за атаки рф произошли аварийные отключения электроэнергии, без света остались более 1000 потребителей, сообщил вр.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Ночью враг пытался атаковать Полтавщину. ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате падения обломков БпЛА были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе. Без света остались 1035 бытовых и 41 юридический потребитель - написал Когут.

Энергетики, по его словам, уже работают над восстановлением электроснабжения людям. Вопрос на контроле.

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара