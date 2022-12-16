Жителям Полтавщини почали повертати світло – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Полтавщині почали відновлювати електропостачання. Про це в телеграмі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає УНН.
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"На Полтавщині почали заживлення споживачів електроенергії. Спочатку підключають об'єкти критичної інфраструктури, потім – побутових споживачів", – написав Лунін.
Додамо
Голова ОВА закликав жителів не вмикати одразу електроприлади, тому що відбувається стабілізація напруги.
Нагадаємо
Вранці 16 грудня Полтава залишилася без електроенергії через ворожу ракетну атаку.