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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Жителям Полтавщини почали повертати світло – ОВА

Жителям Полтавщини почали повертати світло – ОВА

Київ • УНН

 • 568804 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Полтавщині почали відновлювати електропостачання. Про це в телеграмі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає УНН.

Цитата 

"На Полтавщині почали заживлення споживачів електроенергії. Спочатку підключають об'єкти критичної інфраструктури, потім – побутових споживачів", – написав Лунін. 

Додамо

Голова ОВА закликав жителів не вмикати одразу електроприлади, тому що відбувається стабілізація напруги. 

Нагадаємо

Вранці 16 грудня Полтава залишилася без електроенергії через ворожу ракетну атаку. 

Українські Національні Новини

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