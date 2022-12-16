Полтава залишилася без електроенергії - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Полтава залишилася без електроенергії на тлі ворожої ракетної атаки, повідомив мер міста Олександр Мамай у Телеграм, пише УНН.
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"Полтава без електроенергії. Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади", - зазначив Мамай.
Деталі
Мер Полтави зазначив, що всі лікарні міста підключені до генераторів, працюють в штатному режимі. Пологовий будинок також підключений до альтернативних джерел енергії і працює в штатному режимі.
Окрім того, він повідомив про екстрене засідання штабу, де обговорили ситуацію стосовно відсутності електроенергії у зв‘язку з ракетними обстрілами. "У пунктах обігріву, де є автономні котельні, буде підключено резервні джерела живлення для запуску котелень", - зазначив Мамай.
Також він закликав містян зробити запас їжі, води та ліків. "Бажано придбати продукти довготривалого зберігання, які не псуватимуться без холодильника і які можна приготувати без затрат електроенергії... Крім цього, слід зробити запас питної та технічної води. Запасіться необхідними ліками", - зауважив мер міста.
Додамо
Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що місто через вітсутність електропостачання на Полтавщині залишилося без опалення.
Доповнення
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Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.
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