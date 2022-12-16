По всій Україні ввели аварійні відключення світла – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через "прильоти" в енергетичні ооб’єкти по всій Україні ввели аварійні відключення світла. Про це в телеграмі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"У зв’язку з "прильотами" в енергооб’єкти в декількох областях України – по всій країні вводяться екстренні аварійні відключення світла", – написав Тимошенко.
Він додав, що ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях "прильотів".
Нагадаємо
Вранці 16 грудня росія вкотре завдала по Україні масованого ракетного удару – пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні країни.