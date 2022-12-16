Пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України – Галущенко

Вранці 16 грудня росія вкотре завдала по Україні масованого ракетного удару.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена низка залізничних дільниць.
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сьогодні внаслідок російських обстрілів було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Про це у фейсбуці повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.
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"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються", – написав Галущенко.
Додамо
Міністр зазначив, що можливі падіння обсягів генерації і аварійні відключення світла.
Нагадаємо
Вранці 16 грудня росія вкотре завдала по Україні масованого ракетного удару.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена низка залізничних дільниць.