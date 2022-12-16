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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України – Галущенко

Пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України – Галущенко

Київ • УНН

 • 918918 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сьогодні внаслідок російських обстрілів було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Про це у фейсбуці повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.

Цитата

"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються", – написав Галущенко.

Додамо

Міністр зазначив, що можливі падіння обсягів генерації і аварійні відключення світла.

Нагадаємо

Вранці 16 грудня росія вкотре завдала по Україні масованого ракетного удару.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена низка залізничних дільниць.

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