Повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины – Галущенко

Утром 16 декабря россия в очередной раз нанесла по Украине массированный ракетный удар.
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен ряд железнодорожных участков.
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сегодня в результате российских обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины. Об этом в фейсбуке сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает УНН.
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"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны. Обстрелы продолжаются", – написал Галущенко.
Добавим
Министр отметил, что возможны падения объемов генерации и аварийные отключения света.
Напомним
Утром 16 декабря россия в очередной раз нанесла по Украине массированный ракетный удар.
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен ряд железнодорожных участков.