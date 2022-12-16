Повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины – Галущенко

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"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны. Обстрелы продолжаются", – написал Галущенко.

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Министр отметил, что возможны падения объемов генерации и аварийные отключения света.

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