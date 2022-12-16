Ракетна атака на Україну: у чотирьох областях знеструмлено ділянки залізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена низка залізничних дільниць. Про це в телеграмі повідомила Укрзалізниця, передає УНН.
Деталі
"Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Посадка та висадка триває через підземні переходи.
Нагадаємо
Вранці 16 грудня росія вкотре завдала по Україні масованого ракетного удару. У деяких областях повідомили про роботу ППО.
На Харківщині та у Кривому Розі є "прильоти".