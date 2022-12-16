У Кривому Розі є ураження ракетами - Вілкул
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Кривому Розі є ураження ракетами, повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Телеграм, пише УНН.
Цитата
"Кривий Ріг. Є ураження ракетами. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі", - написав Вілкул.
Доповнення
Усією Україною поширилася повітряна тривога, екстрені відключення електроенергії запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару.
У Києві та області працює ППО, також про роботу ППО повідомляли з Полтавщини.