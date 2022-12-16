У Кривому Розі є ураження ракетами - Вілкул

Цитата

"Кривий Ріг. Є ураження ракетами. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі", - написав Вілкул.

Доповнення

Усією Україною поширилася повітряна тривога, екстрені відключення електроенергії запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару.

У Києві та області працює ППО, також про роботу ППО повідомляли з Полтавщини.