В Кривом Роге есть поражения ракетами - Вилкул

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"Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети", - написал Вилкул.

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По всей Украине распространилась воздушная тревога, экстренные отключения электроэнергии ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара.

В Киеве и области работает ПВО, также о работе ПВО сообщали из Полтавской области.