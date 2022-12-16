В Кривом Роге есть поражения ракетами - Вилкул
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Кривом Роге есть поражения ракетами, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Телеграм, пишет УНН.
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"Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети", - написал Вилкул.
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По всей Украине распространилась воздушная тревога, экстренные отключения электроэнергии ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара.
В Киеве и области работает ПВО, также о работе ПВО сообщали из Полтавской области.