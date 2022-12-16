Ракетная атака на Украину: в четырех областях обесточены участки железной дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен ряд железнодорожных участков. Об этом в телеграме сообщила Укрзализныця, передает УНН.
Детали
"Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен", – говорится в сообщении.
Как отметили, пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами. Посадка и высадка происходит через подземные переходы.
Напомним
Утром 16 декабря россия в очередной раз нанесла по Украине массированный ракетный удар. В некоторых областях сообщили о работе ПВО.
В Харьковской области и в Кривом Роге есть "прилеты".