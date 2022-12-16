На Харківщині є влучання, можливі перебої зі світлом - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Харківщині є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, можливі перебої з електропостачанням, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм, пише УНН.
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"Є влучання у об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Попередньо - без постраждалих. Можливі перебої із електропостачанням", - повідомив Синєгубов.
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На Харківщині ворог завдав три удари по критичній інфраструктурі.