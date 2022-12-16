В Харьковской области есть попадания, возможны перебои со светом - глава ОВА

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"Есть попадания в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Предварительно - без пострадавших. Возможны перебои с электроснабжением", - сообщил Синегубов.

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В Харьковской области враг нанес три удара по критической инфраструктуре.