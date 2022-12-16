В Харьковской области есть попадания, возможны перебои со светом - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Харьковской области есть попадания в объекты критической инфраструктуры, возможны перебои с электроснабжением, сообщил главаХарьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграм, пишет УНН.
Цитата
"Есть попадания в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Предварительно - без пострадавших. Возможны перебои с электроснабжением", - сообщил Синегубов.
Дополнение
В Харьковской области враг нанес три удара по критической инфраструктуре.