На Харківщині ворог завдав удари по критичній інфраструктурі - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Харківщині ворог завдав три удари по критичній інфраструктурі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм, пише УНН.
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"Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав Синєгубов.
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Під час ракетної атаки на Україну очікується близько 60 штук ракет, заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграм.