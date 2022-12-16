В Харьковской области враг нанес удары по критической инфраструктуре - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Харьковской области враг нанес три удара по критической инфраструктуре, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграм, пишет УНН.
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"Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковской области. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Синегубов.
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Во время ракетной атаки на Украину ожидается около 60 штук ракет, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Телеграмм.