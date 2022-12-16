В Харьковской области враг нанес удары по критической инфраструктуре - глава ОВА

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"Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковской области. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Синегубов.

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Во время ракетной атаки на Украину ожидается около 60 штук ракет, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Телеграмм.