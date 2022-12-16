По всей Украине ввели аварийные отключения света – ОП

Цитата

"В связи с "прилетами" в энергообъекты в нескольких областях Украины – по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света", – написал Тимошенко.

Он добавил, что ГСЧС, электрики и все службы работают на местах "прилетов".

Напомним

Утром 16 декабря россия в очередной раз нанесла по Украине массированный ракетный удар – повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге страны.