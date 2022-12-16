По всей Украине ввели аварийные отключения света – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за "прилетов" в энергетические объекты по всей Украине ввели аварийные отключения света. Об этом в телеграме сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"В связи с "прилетами" в энергообъекты в нескольких областях Украины – по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света", – написал Тимошенко.
Он добавил, что ГСЧС, электрики и все службы работают на местах "прилетов".
Напомним
Утром 16 декабря россия в очередной раз нанесла по Украине массированный ракетный удар – повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге страны.