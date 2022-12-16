Кременчук залишився без світла та тепла - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Мер Кременчука Віталій Малецький у своєму Telegram повідомив, що місто через вітсутність електропостачання на Полтавщині залишилося без опалення, пише УНН.
Цитата
"Через тимчасову вітсутність електропостачання по області не працює міська система опалення! Обов'язково закрийте усі вікна, та проведіть усі можливі заходи для збереження тепла в приміщеннях!" - зазначив Малецький.
Доповнення
У Полтавській області працює протиповітряна оборона.