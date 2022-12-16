Кременчуг остался без света и тепла - мэр

Цитата

"Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления! Обязательно закройте все окна, и проведите все возможные меры по сохранению тепла в помещениях!" – отметил Малецкий.

Дополнение

В Полтавской области работает противовоздушная оборона.