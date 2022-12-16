Кременчуг остался без света и тепла - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий в своем Telegram сообщил, что город из-за отсутствия электроснабжения в Полтавской области остался без отопления, пишет УНН.
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"Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления! Обязательно закройте все окна, и проведите все возможные меры по сохранению тепла в помещениях!" – отметил Малецкий.
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В Полтавской области работает противовоздушная оборона.