Полтава осталась без электроэнергии - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Полтава осталась без электроэнергии на фоне вражеской ракетной атаки, сообщил мэр города Александр Мамай в Телеграм, пишет УНН.
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"Полтава без электроэнергии. Полтавцы! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы", - отметил Мамай.
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Мэр Полтавы отметил, что все больницы города подключены к генераторам, работают в штатном режиме. Роддом также подключен к альтернативным источникам энергии и работает в штатном режиме.
Кроме того, он сообщил об экстренном заседании штаба, где обсудили ситуацию относительно отсутствия электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. "В пунктах обогрева, где есть автономные котельные, будут подключены резервные источники питания для запуска котельных", - отметил Мамай.
Также он призвал горожан сделать запас пищи, воды и лекарств. "Желательно приобрести продукты долговременного хранения, которые не будут портиться без холодильника и которые можно приготовить без затрат электроэнергии... Кроме этого, следует сделать запас питьевой и технической воды. Запаситесь необходимыми лекарствами", - отметил мэр города.
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