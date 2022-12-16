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Полтава осталась без электроэнергии - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Полтава осталась без электроэнергии на фоне вражеской ракетной атаки, сообщил мэр города Александр Мамай в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"Полтава без электроэнергии. Полтавцы! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы", - отметил Мамай.

Детали 

Мэр Полтавы отметил, что все больницы города подключены к генераторам, работают в штатном режиме. Роддом также подключен к альтернативным источникам энергии и работает в штатном режиме.

Кроме того, он сообщил об экстренном заседании штаба, где обсудили ситуацию относительно отсутствия электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. "В пунктах обогрева, где есть автономные котельные, будут подключены резервные источники питания для запуска котельных", - отметил Мамай.

Также он призвал горожан сделать запас пищи, воды и лекарств. "Желательно приобрести продукты долговременного хранения, которые не будут портиться без холодильника и которые можно приготовить без затрат электроэнергии... Кроме этого, следует сделать запас питьевой и технической воды. Запаситесь необходимыми лекарствами", - отметил мэр города.

Добавим

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что город из-за отсутствия электроснабжения в Полтавской области остался без отопления.

Дополнение

По всей Украине распространилась воздушная тревога. В Киеве и по областям работает ПВО.

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.

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