Жителям Полтавской области начали возвращать свет – ОВА

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"В Полтавской области начали заживлять потребителей электроэнергии. Сначала подключают объекты критической инфраструктуры, затем – бытовых потребителей", – написал Лунин.

Добавим

Глава ОВА призвал жителей не включать сразу электроприборы, потому что происходит стабилизация напряжения.

Напомним

Утром 16 декабря Полтава осталась без электроэнергии из-за вражеской ракетной атаки.