Жителям Полтавской области начали возвращать свет – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Полтавской области начали возобновлять электроснабжение. Об этом в телеграмме сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, информирует УНН.
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"В Полтавской области начали заживлять потребителей электроэнергии. Сначала подключают объекты критической инфраструктуры, затем – бытовых потребителей", – написал Лунин.
Добавим
Глава ОВА призвал жителей не включать сразу электроприборы, потому что происходит стабилизация напряжения.
Напомним
Утром 16 декабря Полтава осталась без электроэнергии из-за вражеской ракетной атаки.