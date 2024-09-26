На полігоні на Кіровоградщині побили військового, порушено провадження - ДБР
Київ • УНН
На полігоні в Кіровоградській області, за даними ДБР, інструктор побив курсанта прикладом автомата під час занять з вогневої підготовки. ДБР порушило кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця.
На полігоні у Кіровоградській області сталося побиття військовослужбовця, Державне бюро розслідувань розпочало провадження за цим фактом, повідомили у ДБР у четвер, пише УНН.
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"17 вересня 2024 року під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт. У результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні", - вказали у ДБР.
Як зазначається, уже наступного дня слідчі бюро порушили провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ.
"Працівники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця на навчальному полігоні на Кіровоградщині", - ідеться у повідомленні.
Досудове розслідування, як вказано, триває.
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