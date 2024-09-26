На полигоне в Кировоградской области избили военного, возбуждено производство - ГБР

На полигоне в Кировоградской области произошло избиение военнослужащего, Государственное бюро расследований начало производство по этому факту, сообщили в ГБР в четверг, пишет УНН.

Детали

"17 сентября 2024 года во время занятий по огневой подготовке между инструктором и одним из курсантов возник конфликт. В результате спора чиновник избил военнослужащего прикладом автомата. С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу", - указали в ГБР.

Как отмечается, уже на следующий день следователи бюро возбудили производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ.

"Сотрудники ГБР возбудили уголовное производство по факту избиения военнослужащего на учебном полигоне в Кировоградской области", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование, как указано, продолжается.

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