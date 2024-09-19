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На початок вересня міжнародні резерви України перевищили 42 млрд доларів - НБУ

На початок вересня міжнародні резерви України перевищили 42 млрд доларів - НБУ

Київ • УНН

 • 14803 перегляди

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що міжнародні резерви України на початок вересня перевищили 42 млрд доларів. Досягнення угоди з МВФ стало позитивним сигналом для макрофінансової стабільності країни.

Станом на початок вересня міжнародні резерви перевищили 42 млрд доларів США, а досягнення угоди з МВФ стало ще одним позитивним сигналом для макрофінансової стабільності. Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний, передає УНН.

Міжнародні резерви утримуються на достатньому рівні для забезпечення стійкості валютного ринку

- сказав Пишний.

Він повідомив, що в серпні Україна отримала значний обсяг міжнародної фінансової допомоги, а інтервенції НБУ з продажу валюти суттєво скоротилися через зменшення чистого попиту на валюту з боку бізнесу та населення.

У результаті станом на початок вересня міжнародні резерви України перевищили 42 млрд дол. США. Досягнення угоди на рівні персоналу щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ у вересні стало ще одним позитивним сигналом щодо збереження достатніх обсягів зовнішньої допомоги та подальшого забезпечення макрофінансової стійкості

- додав він. 

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
andrii-pyshnyiАндрій Пишний
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

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