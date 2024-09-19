На початок вересня міжнародні резерви України перевищили 42 млрд доларів - НБУ
Київ • УНН
Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що міжнародні резерви України на початок вересня перевищили 42 млрд доларів. Досягнення угоди з МВФ стало позитивним сигналом для макрофінансової стабільності країни.
Станом на початок вересня міжнародні резерви перевищили 42 млрд доларів США, а досягнення угоди з МВФ стало ще одним позитивним сигналом для макрофінансової стабільності. Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний, передає УНН.
Міжнародні резерви утримуються на достатньому рівні для забезпечення стійкості валютного ринку
Він повідомив, що в серпні Україна отримала значний обсяг міжнародної фінансової допомоги, а інтервенції НБУ з продажу валюти суттєво скоротилися через зменшення чистого попиту на валюту з боку бізнесу та населення.
У результаті станом на початок вересня міжнародні резерви України перевищили 42 млрд дол. США. Досягнення угоди на рівні персоналу щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ у вересні стало ще одним позитивним сигналом щодо збереження достатніх обсягів зовнішньої допомоги та подальшого забезпечення макрофінансової стійкості
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів.