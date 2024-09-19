На начало сентября международные резервы Украины превысили 42 млрд долларов - НБУ

По состоянию на начало сентября международные резервы превысили 42 млрд долларов США, а достижение соглашения с МВФ стало еще одним позитивным сигналом для макрофинансовой стабильности. Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный, передает УНН.

Международные резервы удерживаются на достаточном уровне для обеспечения устойчивости валютного рынка - сказал Пышный.

Он сообщил, что в августе Украина получила значительный объем международной финансовой помощи, а интервенции НБУ по продаже валюты существенно сократились из-за уменьшения чистого спроса на валюту со стороны бизнеса и населения.

В результате по состоянию на начало сентября международные резервы Украины превысили 42 млрд долл. США. Достижение соглашения на уровне персонала по пятому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ в сентябре стало еще одним позитивным сигналом о сохранении достаточных объемов внешней помощи и дальнейшего обеспечения макрофинансовой устойчивости - добавил он.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время Украина получит транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 млрд долларов.