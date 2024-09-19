На начало сентября международные резервы Украины превысили 42 млрд долларов - НБУ
Киев • УНН
Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что международные резервы Украины на начало сентября превысили 42 млрд долларов. Достижение соглашения с МВФ стало позитивным сигналом для макрофинансовой стабильности страны.
По состоянию на начало сентября международные резервы превысили 42 млрд долларов США, а достижение соглашения с МВФ стало еще одним позитивным сигналом для макрофинансовой стабильности. Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный, передает УНН.
Международные резервы удерживаются на достаточном уровне для обеспечения устойчивости валютного рынка
Он сообщил, что в августе Украина получила значительный объем международной финансовой помощи, а интервенции НБУ по продаже валюты существенно сократились из-за уменьшения чистого спроса на валюту со стороны бизнеса и населения.
В результате по состоянию на начало сентября международные резервы Украины превысили 42 млрд долл. США. Достижение соглашения на уровне персонала по пятому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ в сентябре стало еще одним позитивным сигналом о сохранении достаточных объемов внешней помощи и дальнейшего обеспечения макрофинансовой устойчивости
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время Украина получит транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 млрд долларов.