На північному кордоні Харківської області тривають запеклі бої: українські війська тримають оборону

На Північному кордоні Харківщини продовжуються обстріли, ЗСУ ведуть важкі бої. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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На Північному кордоні Харківщини продовжуються обстріли з боку ворожих сил, зокрема у районі Вовчанська. Наші захисники здійснюють ведуть важкі бої для захисту мирного населення та території.

Попри загострення ситуації, усі сили та структури - від органів влади до правоохоронних органів, екстрених служб та волонтерів - об'єдналися в боротьбі за перемогу.

За кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району. Кожен отримує повний супровід - від гуманітарного до юридичного. Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється