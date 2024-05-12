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На північному кордоні Харківської області тривають запеклі бої: українські війська тримають оборону

На північному кордоні Харківської області тривають запеклі бої: українські війська тримають оборону

Київ • УНН

 • 46375 перегляди

На північному кордоні Харківської області тривають обстріли, Збройні Сили України ведуть запеклі бої для захисту цивільного населення та території, а майже 6 000 мешканців були евакуйовані.

На Північному кордоні Харківщини продовжуються обстріли, ЗСУ ведуть важкі бої. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

На Північному кордоні Харківщини продовжуються обстріли з боку ворожих сил, зокрема у районі Вовчанська. Наші захисники здійснюють ведуть важкі бої для захисту мирного населення та території.

Попри загострення ситуації, усі сили та структури - від органів влади до правоохоронних органів, екстрених служб та волонтерів - об'єдналися в боротьбі за перемогу.

За кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району. Кожен отримує повний супровід - від гуманітарного до юридичного. Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється

- заявив Олег Синєгубов.

Тривають жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги: Зеленський про ситуіцію на Харківщині12.05.24, 19:57 • 49509 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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