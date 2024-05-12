На північному кордоні Харківської області тривають запеклі бої: українські війська тримають оборону
Київ • УНН
На північному кордоні Харківської області тривають обстріли, Збройні Сили України ведуть запеклі бої для захисту цивільного населення та території, а майже 6 000 мешканців були евакуйовані.
На Північному кордоні Харківщини продовжуються обстріли, ЗСУ ведуть важкі бої. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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На Північному кордоні Харківщини продовжуються обстріли з боку ворожих сил, зокрема у районі Вовчанська. Наші захисники здійснюють ведуть важкі бої для захисту мирного населення та території.
Попри загострення ситуації, усі сили та структури - від органів влади до правоохоронних органів, екстрених служб та волонтерів - об'єдналися в боротьбі за перемогу.
За кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району. Кожен отримує повний супровід - від гуманітарного до юридичного. Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється
Тривають жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги: Зеленський про ситуіцію на Харківщині12.05.24, 19:57 • 49509 переглядiв