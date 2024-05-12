На северной границе Харьковской области продолжаются ожесточенные бои: украинские войска держат оборону

На Северной границе Харьковщины продолжаются обстрелы, ВСУ ведут тяжелые бои. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

На Северной границе Харьковщины продолжаются обстрелы со стороны вражеских сил, в частности в районе Волчанска. Наши защитники осуществляют ведут тяжелые бои для защиты мирного населения и территории.

Несмотря на обострение ситуации, все силы и структуры - от органов власти до правоохранительных органов, экстренных служб и волонтеров - объединились в борьбе за победу.

За несколько дней эвакуировали почти 6 тысяч жителей Волчанской громады и населенных пунктов Харьковского района. Каждый получает полное сопровождение - от гуманитарного до юридического. Призываем жителей и в дальнейшем не пренебрегать безопасностью, эвакуация не прекращается - заявил Олег Синегубов.

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