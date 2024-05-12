Продолжаются жестокие бои на значительной части пограничной полосы: Зеленский о ситуации на Харьковщине

российские оккупанты пытаются закрепиться в части занятых сел, часть - использовать для дальнейшего продвижения. Об этом в вечерней сводке сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Особое внимание - Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения. Я хочу поблагодарить наших воинов, которые удерживают позиции и уничтожают оккупанта. Артиллерия, дроны - все, кто задействован, и задействован точно, - я вам спасибо. Задача наша очевидна: надо нанести оккупанту как можно большие потери, - заявил президент.

Детали

По словам Зеленского, в окрестностях Волчанска ситуация - чрезвычайно сложная.

"Город под постоянным российским огнем. Продолжаются контрударные действия наших военных в городе, местным жителям помогают. И очень важно, чтобы максимум эффективности был проявлен сейчас каждым, кто непосредственно именно там, на Харьковщине в военных силах, в силах безопасности, в местной власти, в громадах. Все зависит от того всегда в войне, на что ты сам способен, что ты сам способен сделать, можешь ли выдержать удары и удержать позиции, чтобы все так же смогли. Главное - наша стойкость и украинский результат в боях", - сказал глава государства.

Замысел оккупантов на Харьковщине заключается в том, чтобы растянуть силы ВСУ и подорвать моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться, считает президент.Тяжелые бои продолжаются в Донецкой области - 30 боевых столкновений за сутки на Покровском направлении.

"Также жесткие Лиманское, Времовское направления, Краматорское, Купянское", - сказал Зеленский. По его словам, украинская армия делает все возможное и невозможное, чтобы сдержать оккупантов.

Действительно помогает привезенное в Украину оружие, а не только объявленное - Зеленский