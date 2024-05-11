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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Действительно помогает привезенное в Украину оружие, а не только объявленное - Зеленский
Президент Зеленский отметил важность своевременного предоставления Украине реального оружия, а не только объявленных пакетов помощи, для противодействия российскому террору и защиты украинских городов и жизней.
Из северных районов Харьковщины уже эвакуировали 2526 человек - ОГА
2526 человек были эвакуированы из северных районов Харьковской области, где сейчас происходят активные боевые действия, причем большинство эвакуированных прибыли из Волчанска, а остальные - из других районов, таких как Золочевский, Богодуховский и Харьковский.
"Белые ангелы" попали под прицельный удар россиян во время эвакуации раненых из Красногоровки - полиция
"Белые ангелы" попали под прицельный удар россиян во время эвакуации раненых из Красногоровки.
Макрон сделал новое предупреждение для москвы
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских союзников быть убедительными и надежными в сдерживании России от продолжения наступления в Украине, предупредив, что Европа должна быть готова действовать и защищать мир, если Россия будет угрожать ее интересам и безопасности.
"Сейчас продолжаются активные боевые действия" - Синегубов о ситуации на севере Харьковской области
На севере Харьковской области продолжаются активные боевые действия, враг пытается продвинуться вглубь, но ситуация находится под контролем.
Жара в Мексике побила рекорды в десяти городах, включая Мехико
Мексика пережила рекордные температуры в 10 городах, включая столицу, на фоне сильной жары, которая вызвала отключение электроэнергии и перенапряжение электросети.
"Директору" оккупационного херсонского СИЗО сообщили подозрение за принудительный вывоз более 150 осужденных
46-летний мужчина из Николаевской области, которого российская оккупационная власть назначила "директором" херсонского СИЗО, подозревается в том, что принудительно перевел и депортировал более 150 осужденных в Россию и на оккупированные территории.
Польша построит фортификации на восточной границе - Туск
Польша начинает работу по дальнейшему укреплению всей своей восточной границы.
Венесуэла потеряла свой последний ледник, становясь первой такой страной из-за изменения климата
Из-за изменения климата Венесуэла может стать первой страной в современной истории, потерявшей все свои ледники после того, как последний оставшийся ледник Ла-Корона на пике Гумбольдта растаял.
Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории
Британская разведка назвала причины "впускания" бомб авиацией рф на собственной территории, указав, что это подчеркнуло неспособность россии использовать свои боеприпасы по целям.