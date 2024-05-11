Действительно помогает привезенное в Украину оружие, а не только объявленное - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действительно помогает привезенное в Украину оружие, а не только объявленное, передает УНН.

"Сейчас каждая система ПВО, каждая противоракета - это буквально то, что спасает жизни, дает жить нашим городам и громадам.

Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую стойкость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Пакет, который действительно помогает, - это привезенное в Украину оружие, а не только объявленное", - сообщил Зеленский.

По его словам, российский террор должен проиграть. И это возможно сделать только конкретной силой, конкретным оружием.

"Жизнь должна выигрывать. Спасибо всем в мире, кто нам в этом помогает!" - резюмировал Президент.

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